Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули понад 243 тисячі. Варто наголосити, що статистика втрат так званої "другої армії світу" є приблизною, адже підрахувати точну кількість в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальні втрати ворога
- особового складу – близько 243 680 (+460) осіб ліквідовано;
- танків – 4 177 (+3);
- бойових броньованих машин – 8 16 (+5);
- артилерійських систем – 4 727 (+22);
- РСЗВ – 698 (+0);
- засоби ППО – 457 (+3);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 311 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 993 (+16);
- крилаті ракети – 1 307 (+0);
- кораблі /катери – 18(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 211 (+17);
- спеціальна техніка – 708 (+5).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 26 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
На яких напрямках ЗСУ мають успіх
- Українські захисники продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту. Зокрема, на Таврійському напрямку Сили оборони просунулися на 750 метрів в напрямку села Старомайорське на Донеччині. ЗСУ закріплюються на нових рубежах.
- На Бахмутському напрямку росіяни вимушено відступили в районі Андріївки. Під тиском Сил оборони та наступально-штурмових дій окупантам довелося тікати з населеного пункту.
- Мають успіхи ЗСУ й на Бердянському напрямку. За добу українські захисники просунулися на 1,4 кілометра углиб. Частина бойових підрозділів закріплюється на зайнятих рубежах, а штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування.
- Збройні Сили України й далі стримують наступ Росії в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Зазначимо, що ворог зосереджує зусилля на Сході, де протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.