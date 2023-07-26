С начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе достигли более 243 тысяч. Следует отметить, что статистика потерь так называемой "второй армии мира" приблизительна, ведь подсчитать точное количество в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери врага

  • личного состава – около 243 680 (+460) человек ликвидировано;
  • танков – 4177 (+3);
  • боевых бронированных машин – 8 16 (+5);
  • артиллерийских систем – 4727 (+22);
  • РСЗО – 698 (+0);
  • средства ПВО – 457 (+3);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 311 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16);
  • крылатые ракеты – 1307 (+0);
  • корабли/катера – 18(+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17);
  • специальная техника – 708 (+5).


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 26 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

На каких направлениях ВСУ имеют успех

  • Украинские защитники продолжают наступательные операции на разных участках фронта. В частности, на Таврическом направлении Силы обороны продвинулись на 750 метров в направлении села Старомайорское в Донецкой области. ВСУ закрепляются на новых рубежах.
  • На Бахмутском направлении россияне вынужденно отступили в районе Андреевки. Под давлением сил обороны и наступательно-штурмовых действий оккупантам пришлось бежать из населенного пункта.
  • Успешны ВСУ и на Бердянском направлении. В сутки украинские защитники продвинулись на 1,4 километра вглубь. Часть боевых подразделений закрепляется на занятых рубежах, а штурмовые отряды осуществляют меры по разминированию.
  • Вооруженные Силы Украины сдерживают наступление России в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Отметим, что враг сосредотачивает усилия на Востоке, где за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.