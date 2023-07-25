Об успехах нашей армии в районе Старомайорского сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, защитники продвинулись на 750 метров на этом участке линии боевых действий.

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Продвижение в районе Старомайорского

Работа наших войск не может не поражать. Многие сетуют, что, мол, продвижение "идет медленно". Однако важно отдавать себе отчет, что каждый отвоеванный квадратный метр нашей территории стоит жизней украинских солдат. Не стоит обесценивать их подвиг.

Украинские войска имели успех на направлении Старомайорского. Имеют продвижение до 750 метров в глубину противника,

– заявил Валерий Шершень.

Оперативная информация по Таврическому направлению: смотрите видео

В то же время представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев добавил, что Силы обороны закрепляются в районе Старомайорского на достигнутых рубежах. Конечно, оккупанты пытаются сопротивляться, в частности, применяя резервы, однако все их действия не имеют результата.

Где расположено Старомайорское: смотрите на карте от DeepState

Обратите внимание! Также появился комментарий в отношении этого командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского. "Боевая работа Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Есть успехи и продвижение вперед, выбивание россиян с позиций", – написал генерал.

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Успехи в районе Андреевки

Добавим напоследок, что 25 июля также стало известно, что наши защитники заставили захватчиков бежать в районе Андреевки Донецкой области. Это Бахмутское направление. Об этом рассказал представитель командования украинской армии Андрей Ковалев.