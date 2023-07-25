За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев утром 25 июля сообщил, что в ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки, что на Бахмутском направлении

Где расположена Андреевка: показываем на карте боевых действий

Также Андрей Ковалев сообщил, что на направлении Старомайорского Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Старомайорское на карте боевых действий

Где наступают россияне

Карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Первомайского

Россияне наступают в районе Марьинки: карта боев

Россияне наступали в районе Ровнополя: карта боев

Какая ситуация на остальных направлениях фронта