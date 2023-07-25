За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев утром 25 июля сообщил, что в ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки, что на Бахмутском направлении

Где расположена Андреевка: показываем на карте боевых действий

Также Андрей Ковалев сообщил, что на направлении Старомайорского Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Старомайорское на карте боевых действий

Где наступают россияне

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиаудары в районах Дилиевки и Предтечиного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Противник нанес авиаудары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Первомайского

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более десяти населенных пунктов.

Россияне наступают в районе Марьинки: карта боев

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Россияне наступали в районе Ровнополя: карта боев

Какая ситуация на остальных направлениях фронта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийских и минометным обстрелам противника подверглись более 5 населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.