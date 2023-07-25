Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов зранку 25 липня повідомив, що у ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій у районі Андріївки, що на Бахмутському напрямку.

Де розташована Андріївка: показуємо на карті бойових дій

Також Андрій Ковальов повідомив, що на напрямку Старомайорське Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Старомайорське на мапі бойових дій

Де наступають росіяни

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Карта боїв у районі Первомайського

Росіяни наступають у районі Мар'їнки: карта боїв

Росіяни наступали в районі Рівнополя: карта боїв

Яка ситуація на решті напрямків фронту