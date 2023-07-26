Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону повідомив, що українські військові мали успіх у районі Старомайорського. За його словами, наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

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Водночас, як розповів Ковальов, противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше села Роботине в Запорізькій області.

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