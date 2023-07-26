Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону повідомив, що українські військові мали успіх у районі Старомайорського. За його словами, наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

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Водночас, як розповів Ковальов, противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше села Роботине в Запорізькій області.

Окупанти наступали біля Бахмута

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаудару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Окупанти наступали біля Діброви

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки. Ворог завдав авіаударів в районах Кліщіївки, Предтечиного та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв біля Бахмута

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Росіяни наступають на Авдіївському напрямку

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаударів біля Невельського та Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на решті напрямків

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаударів в районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаударів в районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Харківської області.