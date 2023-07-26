Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил, что украинские военные имели успех в районе Старомайорского. По его словам, наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
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В то же время, как рассказал Ковалев, противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее села Роботино в Запорожской области.
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