Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил, что украинские военные имели успех в районе Старомайорского. По его словам, наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

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В то же время, как рассказал Ковалев, противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее села Роботино в Запорожской области.

Оккупанты наступали возле Бахмута

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудара в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

Оккупанты наступали возле Дибровы

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и возле Дилиевки. Враг нанес авиаудары в районах Клещиевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боев у Бахмута

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населённых пунктов.

Россияне наступают на Авдеевском направлении

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

Карта боев в Марьинке

Какова ситуация на остальных направлениях

На Шахтерском направлении противник нанес авиаудары в районах Новомихайловки, Золотой Нивы, Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиаудары в районах Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изминений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. в Харьковской области.