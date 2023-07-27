За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери.

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Оккупанты наступали возле Новоселовского и Дибровы

Оккупанты наступали возле Новоселовского: карта боев

Россияне наступали в районе Дибровы: карта боев

Карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боев в районе Марьинки

Карта боев в районе Старомайорского