За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери.
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