Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви і зазнають великих втрат.

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Окупанти наступали біля Новоселівського та Діброви

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли Харківської області.

Окупанти наступали біля Новоселівського: карта боїв

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка – Донецької.

Росіяни наступали в районі Діброви: мапа боїв

Сили оборони відбили наступ росіян біля Хромового, Дружби й Кліщіївки На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаудару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Мапа боїв у районі Авдіївки

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаудару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Курахівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Рівнополя, Благодатного та Старомайорського. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Старомайорського

Яка ситуація на решті напрямків фронту На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаударів в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, Оріхова, П'ятихаток Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.