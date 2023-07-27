Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви і зазнають великих втрат.

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Окупанти наступали біля Новоселівського та Діброви

Окупанти наступали біля Новоселівського: карта боїв

Росіяни наступали в районі Діброви: мапа боїв

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Мапа боїв у районі Авдіївки

Карта боїв у районі Мар'їнки

Карта боїв у районі Старомайорського