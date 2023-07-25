Про успіхи нашої армії в районі Старомайорського повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Власне, за його словами, захисники просунулися на 750 метрів на цій ділянці лінії бойових дій.

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Просування в районі Старомайорського

Робота наших військ не може не вражати. Багато хто нарікає, що, мовляв, просування "йде повільно". Однак важливо усвідомлювати, що кожен відвойований квадратний метр нашої території вартує життів українських солдатів. Не варто знецінювати їхній подвиг.

Українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського. Мають просування до 750 метрів у глибину противника,

– заявив Валерій Шершень

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Водночас речник Генерального ЗСУ Андрій Ковальов додав, що Сили оборони закріплюються в районі Старомайорського на досягнутих рубежах. Звісно, окупанти намагаються чинити опір, зокрема, застосовуючи резерви, однак усі їхні дії не мають результату.

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Зверніть увагу! Також з'явився коментар щодо цього командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського. "Бойова робота Сил оборони на Таврійському напрямку триває. Є успіхи та просування вперед, вибивання росіян з позицій", – написав генерал.

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Успіхи в районі Андріївки

Додамо наостанок, що 25 липня також стало відомо, що наші захисники змусили загарбників втікати в районі Андріївки на Донеччині. Це Бахмутський напрямок. Про це розповів представник командування української армії Андрій Ковальов.