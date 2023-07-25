Відповідну інформацію вранці 25 липня розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. За його словами, наші військові також продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Де розташовані Старомайорське та Андріївка – дивіться у тексті 24 Каналу.

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Де українські військові мають успіх

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що наші військові мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті.

Варто зауважити, що протягом минулого тижня Збройні Сили України наблизилися впритул до Старомайорського. Проте росіяни утримували це село, кидаючи в бої свої резерви.

Буквально ще 24 липня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень розповідав, що за Старомайорське тривають запеклі бої.

Де розташоване Старомайорське, на якому ЗСУ мають успіх: дивіться на карті



ЗСУ мають успіх на напрямку Старомайорського / Скриншот з DeepStateMAP

Де ЗСУ вибили ворога з позицій в районі Андріївки

Вранці 25 липня речник Генерального штабу Збройних Сил України розповів, що внаслідок наступально-штурмових дій ЗСУ противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки Донецької області.

ЗСУ мають успіх в районі Андріївки, що біля Кліщіївки: дивіться на карті



Як ЗСУ просунулись в районі Андріївки, що біля Кліщіївки / Скриншот з DeepStateMAP

ЗСУ просунулись на Бердянському напрямку

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень повідомив 24 липня, що Збройні Сили України на Бердянському напрямку:

мали частковий успіх;

просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометра;

частина бойових підрозділів – закріплюється на зайнятих рубежах;

штурмові загони розміновують території.

Варто зауважити, що протягом тижня 9 – 16 липня ЗСУ підійшли до Андріївки та Приютного. Вже протягом 16 – 23 липня наші військові відчутно просунулися в бік Старомайорського, підійшли впритул до Приютного. Детальніше про ситуацію на фронті за минулий тиждень читайте за посиланням.