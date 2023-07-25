Соответствующую информацию утром 25 июля рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев. По его словам, наши военные также продолжают наступать на Бахмутском направлении. Где расположены Старомайорское и Андреевка – смотрите в тексте 24 Канала.

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Где украинские военные имеют успех

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши военные имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Вооруженные Силы Украины приблизились вплотную к Старомайорскому. Однако россияне удерживали эту деревню, бросая в бои свои резервы.

Буквально еще 24 июля спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень рассказывал, что за Старомайорское продолжаются ожесточенные бои.

Где расположено Старомайорское, на котором ВСУ имеют успех: смотрите на карте



ВСУ имеют успех на направлении Старомайорского / Скриншот из DeepStateMAP

Где ВСУ выбили врага с позиций в районе Андреевки

Утром 25 июля представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины рассказал, что в результате наступательно-штурмовых действий ВСУ противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

ВСУ преуспевают в районе Андреевки, что возле Клищиевки: смотрите на карте



Как ВСУ продвинулись в районе Андреевки, что возле Клещиевки / Скриншот из DeepStateMAP

ВСУ продвинулись на Бердянском направлении

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень сообщил 24 июля, что Вооруженные Силы Украины на Бердянском направлении:

имели частичный успех;

продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра;

часть боевых подразделений – закрепляется на занятых рубежах;

штурмовые отряды разминируют территории.

Следует заметить, что в течение недели 9 – 16 июля ВСУ подошли к Андреевке и Приютному. Уже в течение 16 – 23 июля наши военные ощутимо продвинулись в сторону Старомайорского, подошли вплотную к Приютному. Подробнее о ситуации на фронте за прошлую неделю читайте по ссылке.