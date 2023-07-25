Представитель Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона рассказал об успехах наших бойцов в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Об этом информирует 24 Канал.

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Продвижение под Бахмутом

Как сообщил спикер, украинские войска ведут наступательные операции севернее и южнее города Бахмута и заставили врага убегать с позиций под Андреевкой.

В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки,

– констатировал Ковалев.

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Кроме того, Ковалев отметил, что россияне пытались наступать в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Это Купянское и Лиманское направления. Важно, что успеха захватчики не имели.

Обратите внимание! В целом наступательная операция ВСУ продолжается в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на захваченных рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

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Ситуация на поле боя