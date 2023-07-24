Об этом в интервью рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. А также добавил, что "не волнуется" по этому поводу, поскольку мнение, что "каждое контрнаступление должно быть быстрым", считает ошибочным.

Достойно внимания ВСУ не дают врагу продвигаться на Донбассе и успешно наступают на двух направлениях

Война в Украине – не компьютерная игра

В том, что контрнаступление может быть несколько медленнее, чем ожидалось, есть несколько причин. Среди них, в частности, боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия боя. И против нас множество врагов. Так что это война, это не компьютерная игра,

– подчеркнул Алексей Резников.

Также на южном фронте воинов ВСУ замедляют минные поля, установленные русскими войсками, которым дали время для создания обороны. По словам министра, у россиян есть "серьезные зоны безопасности с минами", через которые "очень тяжело прорваться".

Следовательно, кроме непосредственно боевых действий военным приходится расчищать вручную тропы через поля, что замедляет темпы контрнаступления. Однако разминирование и продвижение в разных локациях, по словам министра, запутает врага по поводу основного направления, которым пойдет Украина.

Алексей Резников также добавил, что украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя. А также, что главная ценность для Украины – это жизнь наших воинов.

У воинов Украины уже есть невероятные успехи

Следует заметить, что, несмотря на умеренные темпы контрнаступления, у украинских военных есть невероятные успехи. Об этом, в частности, на брифинге 24 июля заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, временно оккупированных Россией,

– подчеркнул он.

По словам спикера Госдепа, с точки зрения США, у Украины есть все необходимое для проведения контрнаступления. Однако он добавил, что в ближайшее время Штаты объявят о новой военной помощи нашему государству.

"Мы предоставили им (Украине – 24 Канал) огромное количество военного оборудования, как и наши союзники и партнеры по всему миру, и мы будем продолжать это делать. Вы можете ожидать дальнейших объявлений о военной помощи в ближайшие дни", — сказал он.