В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение суток произошло 23 боевых столкновения. Враги продолжают атаковать на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском направлениях.

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Какая ситуация на Донбассе

Украинские военные на Бахмутском направлении успешно отразили атаки России в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Кремль по авиации ударил в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области, под атакой артиллерии было более 10 населенных пунктов. Кроме того, наши военные:

на Авдеевском направлении, несмотря на плотный огонь авиации и артиллерии противника, успешно отразили атаки россиян в районе Первомайского Донецкой области. Из авиации враги ударили возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области, из артиллерии – по более 10 населенных пунктах;

на Марьинском направлении – украинские Силы обороны сдерживают наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Россия атаковала более 10 населённых пунктов;

Россия атаковала более 10 населённых пунктов; на Шахтерском направлении – враги вели напрасные наступательные действия в районе Равнополя Донецкой области и обстреляли более 10 населенных пунктов.

ВСУ наступают на двух направлениях

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– заявили в Генштабе ВСУ.

По данным наших военных, враги мародерят. Так, в Мироновской Донецкой области прибыли оккупанты из подразделения росгвардии "Ахмат" и начали выселять местных жителей на улицу из их домов. Враги же занимают их жилье.

Также они массово мародерят, что вызывает недовольство у местных жителей. В Раденске Херсонской области россияне на территории садика устроили полевой госпиталь.

ВСУ успешно отработали по врагу

Украинская авиация в сутки 8 раз ударила по районам сосредоточения личного состава россиян, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, в течение суток наши защитники уничтожили 3 российских ударных дрона типа "Шахед-136".

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили враждебные:

4 пункта управления;

3 средства противовоздушной обороны;

9 артиллерийских средств на огневых позициях;

4 станции радиоэлектронной борьбы противников.

ВСУ продвинулись до 1,4 километра на Бердянском направлении

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень рассказал, что на Бердянском направлении подразделения Сил обороны имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра.

Валерий Шершень отметил, что наши боевые подразделения закрепляются на занятых рубежах, а штурмовые отряды разминируют территории. За Старомайорское продолжаются ожесточенные бои.

Враги главные усилия сосредотачивают, чтобы предотвратить продвижение ВСУ. Также они неудачно пытались вернуть себе утраченную позицию в окрестностях Приютного.