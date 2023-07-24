Про це в інтерв'ю розповів міністр оборони України Олексій Резніков. А також додав, що "не хвилюється" з цього приводу, оскільки думку, що "кожен контрнаступ повинен бути швидким", вважає хибною.

Варте уваги ЗСУ не дають ворогу просуватись на Донбасі та успішно наступають на двох напрямках

Війна в Україні – не комп'ютерна гра

У тому, що контрнаступ може бути дещо повільнішим, ніж очікувалося, є декілька причин. Серед них, зокрема боєприпаси, артилерійські снаряди та артилерійські системи тощо.

Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп'ютерна гра,

– підкреслив Олексій Резніков.

Також на південному фронті воїнів ЗСУ сповільнюють мінні поля, встановлені російськими військами, яким дали час для створення оборони. За словами міністра, у росіян є "серйозні зони безпеки з мінами", через які "дуже важко прорватися".

Відтак окрім безпосередньо бойових дій військовим доводиться розчищати вручну стежки через поля, що сповільнює темпи контрнаступу. Однак розмінування та просування в різних локаціях, за словами міністра, заплутає ворога щодо основного напрямку, яким піде Україна.

Олексій Резніков також додав, що українські генерали та командири бачать реальну ситуацію на полі бою. А також, що головна цінність для України – "це життя наших воїнів".

У воїнів України уже є неймовірні успіхи

Варто зауважити, що попри помірні темпи контрнаступу, в українських військових є неймовірні успіхи. Про це, зокрема, на брифінгу 24 липня заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які були тимчасово окуповані Росією,

– підкреслив він.

За словами речника Держдепу, з точки зору США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу. Однак він додав, що найближчим часом Штати оголосять про нову військову допомогу нашій державі.

"Ми надали їм (Україні – 24 Канал) величезну кількість військового обладнання, як і наші союзники і партнери по всьому світу, і ми будемо продовжувати це робити. Ви можете очікувати подальших оголошень про військову допомогу найближчими днями", — сказав він.