Это произошло во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении. Впоследствии стало известно об уничтожении еще одного вражеского Ка-52, но уже в Запорожском направлении.
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"Отрицательно взлетел" вражеский Ка-52
Командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что украинские военные смогли приземлить российский Ка-52 в 6 утра 17 августа на Бахмутском направлении. В частности, это сделали зенитно-ракетные войска нашего государства.
Минус один российский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении.
– сказал Олещук.
Командующий также поблагодарил подразделение Воздушных сил за успешное выполнение боевого задания. Он подчеркнул, что вместе украинцы обязательно дойдут до победы.
Военные рассказали о еще одном уничтоженном Ка-52
Украинские защитники из 47 отдельной механизированной бригады сказали, что они также уничтожили российский вертолет Ка-52. Это произошло в районе села Роботино, что в Запорожской области.
"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск с ПЗРК – цель уничтожена", – подчеркнули военные.
Защитники отметили, что это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52. также они напомнили, что стоимость одного такого вертолета составляет около 16 миллионов долларов США.
Что известно о вертолете Ка-52
- Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.
- Этот самолет может нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух – воздух" или "воздух – земля". Сам Ка-52 имеет несколько модификаций.
- Максимальная дальность поражения вертолета составляет от 15 до 20 километров. Поэтому оккупанты активно применяют его на фронте.
- Стоит отметить, что этот самолет дорогой для российской армии. Один такой вертолет стоит более 484 миллионов рублей.
ВСУ не впервые сбивают вражеский Ка-52
- Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат 14 августа сообщил, что украинские военные смогли уничтожить вражеский вертолет типа Ка-52. По его словам, такой вертолет наши защитники не встречали на фронте уже около недели.
- До этого украинские военные приземлили Ка-52 в районе села Работино в Запорожской области. Ликвидировали угрозу наши защитники из ПЗРК.
- Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные сбили немало российских вертолетов Ка-52. Так, по данным разведки Минобороны Британии, Россия, вероятно, потеряла более 40 Ка-52 после вторжения в Украину.