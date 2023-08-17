Это произошло во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении. Впоследствии стало известно об уничтожении еще одного вражеского Ка-52, но уже в Запорожском направлении.

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"Отрицательно взлетел" вражеский Ка-52

Командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что украинские военные смогли приземлить российский Ка-52 в 6 утра 17 августа на Бахмутском направлении. В частности, это сделали зенитно-ракетные войска нашего государства.

Минус один российский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении.

– сказал Олещук.

Командующий также поблагодарил подразделение Воздушных сил за успешное выполнение боевого задания. Он подчеркнул, что вместе украинцы обязательно дойдут до победы.

Военные рассказали о еще одном уничтоженном Ка-52

Украинские защитники из 47 отдельной механизированной бригады сказали, что они также уничтожили российский вертолет Ка-52. Это произошло в районе села Роботино, что в Запорожской области.

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск с ПЗРК – цель уничтожена", – подчеркнули военные.

Защитники отметили, что это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52. также они напомнили, что стоимость одного такого вертолета составляет около 16 миллионов долларов США.

Что известно о вертолете Ка-52 Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Этот самолет может нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух – воздух" или "воздух – земля". Сам Ка-52 имеет несколько модификаций.

Максимальная дальность поражения вертолета составляет от 15 до 20 километров. Поэтому оккупанты активно применяют его на фронте.

Стоит отметить, что этот самолет дорогой для российской армии. Один такой вертолет стоит более 484 миллионов рублей.

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