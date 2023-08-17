Таким образом, общее количество потерь российской армии против нашего государства составляет 256 050 единиц оккупантов. К тому же захватчики имеют огромное количество потерь в своей технике.
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Какие потери российской армии в технике
За прошедшие сутки украинские защитники успешно уничтожили:
- танков – 4329 (+5) единицы;
- боевых бронированных машин – 8 398 (+18) единиц,
- артиллерийских систем – 5169 (+17) единицы;
- РСЗО – 714 единиц;
- средства ПВО – 486 (+1) единицы;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 314 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24) единицы;
- крылатые ракеты – 1 406 (+2) единицы;
- корабли/катера – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27) единица;
- специальная техника – 773 единицы.
Потери врага на 17 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ