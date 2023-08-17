Таким образом, общее количество потерь российской армии против нашего государства составляет 256 050 единиц оккупантов. К тому же захватчики имеют огромное количество потерь в своей технике.

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Какие потери российской армии в технике

За прошедшие сутки украинские защитники успешно уничтожили:

танков – 4329 (+5) единицы;

боевых бронированных машин – 8 398 (+18) единиц,

артиллерийских систем – 5169 (+17) единицы;

РСЗО – 714 единиц;

средства ПВО – 486 (+1) единицы;

самолетов – 315 единиц;

вертолетов – 314 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24) единицы;

крылатые ракеты – 1 406 (+2) единицы;

корабли/катера – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27) единица;

специальная техника – 773 единицы.



Потери врага на 17 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ