Таким образом, общее количество потерь российской армии против нашего государства составляет 256 050 единиц оккупантов. К тому же захватчики имеют огромное количество потерь в своей технике.

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Какие потери российской армии в технике

За прошедшие сутки украинские защитники успешно уничтожили:

  • танков – 4329 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин – 8 398 (+18) единиц,
  • артиллерийских систем – 5169 (+17) единицы;
  • РСЗО – 714 единиц;
  • средства ПВО – 486 (+1) единицы;
  • самолетов – 315 единиц;
  • вертолетов – 314 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24) единицы;
  • крылатые ракеты – 1 406 (+2) единицы;
  • корабли/катера – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27) единица;
  • специальная техника – 773 единицы.


Потери врага на 17 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ