Спикер 128-й отдельной бригады терробороны города Днепр Александр Курбатов рассказал 24 Каналу, что все деревья поломаны и голые, за ними невозможно спрятаться. На фоне зелени можно стать "невидимкой".
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Дроны сбрасывают гранаты в окопы
Александр Курбатов отметил, что часто враг запускает беспилотники, сбрасывающие взрывчатку в окопы. Такие кусты, нависающие над окопами, позволяют пройти человеку и оставаться незамеченным.
Конечно, так же летают дроны, пытаются стрелять. Дай Бог, чтобы в момент, когда такой дрон подлетает, было антидроновое ружье или было ружье, заряженное охотничьими патронами. Когда стреляешь в направлении, если он не высоко летит, его можно сбить. Если высоко, то нет,
– сказал он.
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Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло примерно 30 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект россиян.
- Министерство обороны Украины заявило, что украинские военные освободили поселок Урожайное в Донецкой области. Наши военные еще на прошлой неделе окружали населённый пункт.