Речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов розповів 24 Каналу, що усі дерева поламані та голі, за ними неможливо сховатися. На тлі зелені можна стати "невидимкою".

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Дрони скидають гранати в окопи

Олександр Курбатов зазначив, що часто ворог запускає безпілотники, які скидають вибухівку в окопи. Такі кущі, які нависають над окопами, дозволяють пройти людині і залишатися непоміченою.

Звісно, так само літають дрони, намагаються стріляти. Дай Боже, щоб у момент, коли такий дрон підлітає, була антидронова рушниця або була рушниця, заряджена мисливськими набоями. Коли стріляєш у напрямку, якщо він не високо летить, то його можна збити. Якщо високо, то ні,

– сказав він.

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