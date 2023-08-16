Новость сообщили РосСМИ, информирует 24 Канал. Он находился в Рязанской области в исправительной колонии №3.

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Лопырев находился в колонии за взятку. Сообщается, что у генерал-лейтенанта вдруг ухудшилось самочувствие. Сначала он отправился в Рязанскую областную больницу, а уже впоследствии – на концерт к Кобзону. Причину смерти пока не раскрывают.

Теперь Лопырев уже не будет сидеть. Можно сказать, что он сбежал из заточения, но есть нюанс. К слову, Лопирева к 10 годам лишения свободы приговорили еще в ноябре 2017 года. Кроме того, он должен был заплатить существенный штраф. Его размер составил 150 миллионов рублей. Генерал-лейтенант свою вину не признал.

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Днем 16 августа стало известно, что на концерт в Кобзон также отправился Геннадий Жидко – бывший заместитель Сергея Шойгу. Стало известно, что он болел уже долгое время. В то же время, причина его смерти также неизвестна.