Известие о его ликвидации было опубликовано на сайте клана аль-Фара 11 августа. Следует понимать, что этот клан один из самых влиятельных в секторе Газа.

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Как он оказался на фронте

Журналисты связались с его отцом Хайсамом. Он рассказал, что его сын погиб, воюя против Украины. Причем Рами не мобилизовали. Он сам заключил контракт с русским минобороны.

Обратите внимание! Это впервые на войне против Украины погиб гражданин частично признанного государства Палестины.

В то же время следует понимать, что русские вербовали палестинцев. Об этом рассказывали источники в спецслужбах Ливана.

Расследователи говорят, что Рами аль-Фара родился в октябре 1994 года в России. Его мать – гражданка России. В 2000 году она перевезла парня в сектор Газа, где в то время работал его отец. Оккупант прожил там до 2007 года. Как только к власти пришла группировка ХАМАС, семья Рами эвакуировалась в Россию.

По словам Хайсама, его семье удалось уехать благодаря российским дипломатам. У самого Рами было гражданство России, а также паспорт Палестины. Рами проходил срочную службу. Его призвали в 2018 году. Он, как рассказывают журналисты, "учился на снайпера".

Интересно, что последние фотографии сын отправлял отцу уже из Украины. По его словам, Рами охранял военных, которые разминировали территории вблизи Бахмута. Оккупант пополнил статистику потерь 5 августа. Тогда он "спасал своих раненых друзей".

Известно, что его тело уже привезли в Курганинск, что в Краснодарском крае. В ближайшее время оккупант должен быть похоронен с военными почестями. Отец заметил, что сына наградили каким-то орденом. Впрочем, он не смог вспомнить, о каком именно идет речь.

Напоследок заметим, что по состоянию на утро 15 августа наши защитники ликвидировали 254 920 российских захватчиков. А за сутки с 14 августа на тот свет удалось отправить 540 бойцов так называемой "второй армии мира".