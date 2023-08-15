Украинская армия продолжает уничтожать личный состав и склад боеприпасов врага. После попадания в военную базу в селе Юрьевка российские СМИ пишут о гибели полковника Виктора Ковалева, передает 24 Канал.
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Еще полсотни раненых оккупантов и полковник
О вероятной смерти русского полковника стало известно из российских пропагандистских телеграм-каналов.
"14 августа 2023 года в результате авиационного удара ВСУ ракетами Storm Shadow по селу Юрьевка Мангушского района ДНР погиб наш дорогой друг полковник Ковалев Виктор Анатольевич", – говорится в сообщении.
Известно также о по меньшей мере 50 раненых среди российских военных.
"Оккупантов разместили в городской больнице №2. Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, относительно умерших известно о 5 оккупантах", – говорится в сообщении Мариупольского городского совета.
Также в ведомстве отметили, что россияне всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и извлекали побитую технику. В то же время об общем количестве раненых судить еще рано, но по количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300", оно велико.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что информации о ранениях гражданских нет.
Оккупанты в Мариуполе: последние новости
- Между оккупантами в Мариуполе вспыхнул спор, переросший в массовую драку. Ролик в сеть выложил советник городского головы Петр Андрющенко. На нем можно увидеть толпу, которая громко выкрикивает и размахивает руками.
- Россияне во временно оккупированном Мариуполе регулярно устраивают потасовки. Это происходит из-за того, что разные народы на территории страны-агрессорки ненавидят друг друга. Также причина в чрезмерном употреблении алкоголя и безнаказанности. Петр Андрющенко отметил, что количество гражданских россиян в городе растет. Главная причина конфликтов – этнические недоразумения.
- Отметим, что точного количества погибших в Мариуполе гражданских от рук россиян пока не знает никто. В прошлом году городской голова Мариуполя называл цифру у 22 тысяч погибших. Но подсчет, положенный в основу этой статистики, производился только до середины марта.