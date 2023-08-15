Украинская армия продолжает уничтожать личный состав и склад боеприпасов врага. После попадания в военную базу в селе Юрьевка российские СМИ пишут о гибели полковника Виктора Ковалева, передает 24 Канал.

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Еще полсотни раненых оккупантов и полковник

О вероятной смерти русского полковника стало известно из российских пропагандистских телеграм-каналов.

"14 августа 2023 года в результате авиационного удара ВСУ ракетами Storm Shadow по селу Юрьевка Мангушского района ДНР погиб наш дорогой друг полковник Ковалев Виктор Анатольевич", – говорится в сообщении.

Известно также о по меньшей мере 50 раненых среди российских военных.

"Оккупантов разместили в городской больнице №2. Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, относительно умерших известно о 5 оккупантах", – говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

Также в ведомстве отметили, что россияне всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и извлекали побитую технику. В то же время об общем количестве раненых судить еще рано, но по количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300", оно велико.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что информации о ранениях гражданских нет.

Оккупанты в Мариуполе: последние новости