Следует понять, что оккупанты до сих пор могут подтягивать резервы или вытаскивать расконсервированную технику. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, объяснив, что этого все равно недостаточно.

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Уровень обеспеченности снижается

Только за сутки 13 августа во временно оккупированных Олешках Силы обороны Украины уничтожили два вражеских склада с боекомплектами. Очевидно, что такие потери существенно отражаются на возможностях россиян. Однако у оккупантов до сих пор есть возможности перекрывать свои потери.

Они имеют возможность накапливать их, снабжать свои подразделения боекомплектом. Со всем тем, что уничтожают, больше не будет стрелять. Это действительно плюс,

– подчеркнул Александр Коваленко.

У россиян до сих пор работает логистика через железнодорожный путь Крымского моста, а также через Мариуполь на Бердянск, из Таганрога на Бердянск. Через эти и другие пути постоянно происходит снабжение сил и средств.

"Уничтожение складов происходят регулярно, но это неотделимая часть деятельности наших Сил обороны. К примеру, мы уничтожаем определенное количество артиллерии, они отправляют для ее компенсации расконсервированную технику. Но не успевают компенсировать потери, которые испытывают", - заметил военный обозреватель.

Уже третий месяц подряд за компенсацией российские оккупанты идут "в минус". То есть это указывает на то, что полностью потери восстановить не могут. Такая же ситуация и с боеприпасами. Уровень обеспеченности оккупантов на фронте снижается.

Кроме того, в какой-то момент одна из логистических артерий может перестать работать. К примеру, Крымский или Чонгарский мост.

Александр Коваленко об уничтожении складов с боеприпасами: смотрите видео

Актуальные потери оккупантов в войне против Украины

За 15 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину армия оккупантов уменьшилась на 254380 человек. Из них 530 Вооруженных сил Украины ликвидировали за минувшие сутки 13 августа.

Впечатляют и потери россиян в технике. В частности с 24 февраля 2022 года по 14 августа 2023 они выглядят так: