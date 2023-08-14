И это еще цветочки, ведь общие потери врага поражают еще больше. За более чем год великой войны нашим защитникам удалось ликвидировать 254 380 захватчиков так называемой "второй армии мира". Далее пройдемся по актуальной статистике.

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Потери врага в технике

Прежде чем переходить к цифрам, следует заметить, что враг несет колоссальные потери. На балансе войск уже нет нескольких тысяч танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Кроме того, оккупанты уже не будут атаковать с неба несколькими сотнями самолетов и вертолетов. А "самая жирная" цель, которую удалось обезвредить нашим военным, – крейсер "Москва". Он продолжает лежать на дне Черного моря.

танков – 4 306;

боевых бронированных машин – 8 354;

артиллерийских систем – 5 099;

РСЗО – 714;

средства ПВО – 479;

самолетов – 315;

вертолетов – 313;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 213;

крылатых ракет – 1 379;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 7 562;

специальной техники – 766.



Актуальные потери врага по состоянию на 14 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание также на утреннюю сводку от Генштаба. В ней сообщают, что за минувшие сутки наша авиация нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. А еще 6 ударов пришлись по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Но это еще не всё. Результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях. А еще попали в 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭС и 1 средство противовоздушной обороны российских захватчиков.