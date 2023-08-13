Есть угроза распространения огня на соседние дома. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

Смотрите также Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел не на "складе пиротехники": свежие спутниковые фото

Что известно о пожаре в Раменском

О пожаре в городе Раменское вражеские телеграм-каналы начали сообщать около 12 часов. Часть отметили, что горит склад для "удобрений".

Под Москвой мощно горят склады: смотрите видео

Позже писали, что площадь пожара достигла 1800 квадратных метров, а уже через полчаса заорали, что огонь охватил 2700 квадратных метров.

Местные жители сообщили об одном хлопке перед началом пожара,

– отметили пропагандисты.

Читайте также Разрушительный взрыв на российском заводе в Сергиевом Посаде: все, что известно об инциденте

Пожар уже охватил 2700 квадратных метров: смотрите видео

Пожар на российских складах: смотрите видео

В настоящее время существует угроза распространения пламени на соседние дома. По данным росСМИ, в министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что якобы горят "склад и деревянные паллеты на открытой площадке".

В небо взвился огромный столб густого дыма: смотрите видео

Огромный столб дыма: смотрите видео

Над городом поднялся огромный столб дыма. Заметим, что согласно карте, Раменское расположено от Москвы на расстоянии всего около 50 километров. Очевидцы отметили, что дым от пожара виден за 30 – 40 километров.

Дым виден издалека: смотрите видео

Предварительно возгорание произошло на складе одного из местных предприятий на Донинском шоссе: между АЗС и инженерно-научным центром ТЕМП,

– уточнили пропагандисты.

Добавили, что причиной пожара якобы стало "нарушение при сварочных работах". На месте наблюдается сильное задымление. Мобильная лаборатория производит замеры воздуха.

В Московской прокуратуре также заявили, что вроде бы горят "пластиковые поддоны".

Кстати, один из авторов видео отметил, что дыма становится все больше.

И все чаще и чаще слышны взрывы чего-то, что-то взрывается от температуры,

– заметил мужчина.

Дыма все больше: смотрите видео

Пожар под Москвой / Фото из российских телеграм-каналов

В Москве мощно горело авто прихвостня Путина