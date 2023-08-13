Існує загроза розповсюдження вогню на сусідні будинки. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у Раменському

Про пожежу в місті Раменське ворожі телеграм-канали почали повідомляти близько 12 години. Частина зазначили, що буцімто горить склад для "добрив".

Під Москвою потужно горять склади: дивіться відео

Згодом писали, що площа пожежі сягнула 1800 квадратних метрів, а вже через пів години заволали, що вогонь охопив 2700 квадратних метрів.

Місцеві жителі повідомили про один хлопок перед початком пожежі,

– зазначили пропагандисти.

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Пожежа вже охопила 2700 квадратних метрів: дивіться відео

Пожежа на російських складах: дивіться відео

Наразі існує загроза розповсюдження полум'я на сусідні будинки. За даними росЗМІ, у міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що нібито горять "склад та дерев'яні палети на відкритому майданчику".

У небо здійнявся величезний стовп густого диму: дивіться відео

Величезний стовп диму: дивіться відео

Над містом здійнявся величезний стовп диму. Зауважимо, що згідно з картою, Раменське розташоване від Москви на відстані лише близько 50 кілометрів. Очевидці зазначили, що дим від пожежі видно аж за 30 – 40 кілометрів.

Дим видно здалеку: дивіться відео

Попередньо, займання стався на складі одного з місцевих підприємств на Донінському шосе: між АЗС та інженерно-науковим центром ТЕМП,

– уточнили пропагандисти.

Додали, що причиною пожежі нібито стало "порушення під час зварювальних робіт". На місці спостерігається сильне задимлення. Мобільна лабораторія проводить заміри повітря.

У Московській прокуратурі також заявили, що начебто горять "пластикові піддони".

До речі, один з авторів відео зазначив, що диму стає дедалі більше.

І все частіше й частіше чути вибухи чогось, щось вибухає від температури,

– зауважив чоловік.

Диму дедалі більше: дивіться відео

Пожежа під Москвою / Фото з російських телеграм-каналів

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