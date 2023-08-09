9 серпня у країні-агресорці дізнались, що таке розбирати завали. Усе, що відомо про вибух зібрав 24 Канал.

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Що відомо про вибух

9 серпня, близько 11:00 у Московській області в місті Сергієв Посад пролунав потужний вибух на "Загорському оптико-механічний заводі". На місці події утворився величезний стовп з диму, який нагадує гриб, а в сусідніх будинках повилітали вікна.

Момент вибуху потрапив на камеру: дивіться відео

За даними прокремлівських видань, попередньо вибухнув склад піротехніки компанії "Піро-Рос". Вона орендувала приміщення біля цього підприємства. В екстрених службах Москви повідомили, що вибух стався внаслідок порушення технологічного процесу та підтвердили, що вибух стався в ангарі з піротехнікою.

Людський фактор спричинив вибух в ангарі з піротехнікою в Сергієвому Посаді, зруйновано склад на площі 1,6 тис. кв. метрів,

– заявили екстрені служби.

Усіх людей з усіх будівель та цехів на території ЗОМЗ. На місце одразу прибули рятувальні служби, щоб розбирати завали. Згодом Москва надіслала додаткові загони рятувальників, тому що руйнування виявились більшими, ніж здавалися спершу.

Вибух був настільки потужний, що пошкоджено сусідні будівлі: спорткомплекс "Промінь", школи №19 та №21, Сергієво-Посадський коледж та приблизно 20 багатоквартирних будинків.

На диво, у Росії поки що не звинувачують у вибуху нікого, окрім самих себе. У країні-агресорці одразу відкинули версії про "атаки безпілотників" та "терористичні акти" й відкрили кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки.

На заводі розбирають завали: дивіться відео

Що відомо про постраждалих

За даними російських ЗМІ, загалом постраждали 49 людей. Попередньо, щонайменше 6 в реанімації – у них опіки та черепно-мозкова травма, ще 22 особи доставлено до відділення травматології. В інших – осколкові ушкодження середньої тяжкості.

Кількість постраждалих ще може зрости. Адже залишається ймовірність того, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Що відомо про завод, на якому стався вибух

АТ "Загорський оптико-механічний завод" (ЗОМЗ), входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех". Виявилось, що він є провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я.

Там виробляли оптичні приціли, тепловізори та головки самонаведення ракет, біноклі, прилади нічного бачення.

Натомість губернатор Московської області Андрій Воробйов заявляє, що завод, де стався вибух, буцімто не має стосунку до оптики й там давно виробляють піротехніку.