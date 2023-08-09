Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у країні-агресорці припинили публікацію державних контрактів цього підприємства. Однак росіяни не прибрали з сайтів старі записи.
До теми Момент вибуху у Сергієвому Посаді потрапив на відео: у будинках повилітали вікна
Чим насправді займався завод у Підмосков'ї
Як пише видання, це підприємство постачає оптику російським силовикам. Мовиться про біноклі та дозиметри для росгвардійців. Також завод з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".
Російська влада виділила 69 мільйонів рублів на виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи. Термін виконання контракту – 2027 рік.
Замовником робіт виступив національний дослідницький інститут "Екран" (Самара), який займається розробкою обладнання для військової авіації. Головний виконавець проєкту – компанія "Туполєв", держзамовник – міноборони Росії. Згідно з контрактом, слідкувати за роботами мають військові представництва міноборони №1205 (Сергіїв Посад) та №684 (Самара), які відповідають за контроль якості та приймання продукції для відомства,
– пишуть ЗМІ.
До слова, у цього заводу є ще одне призначення. Як пише InformNapalm, підприємство також виготовляє комплекси виявлення лазерного випромінювання для гелікоптерів Ка-52. Вони допомагають визначити наведення на вертоліт засобів ураження, зокрема ракет ПТРК з лазерним наведенням.
Що відомо про "стелс"-бомбардувальник "Посланник"
"Туполєв" розробляє цей літак для міноборони країни-агресорки з 2009 року. Далекий бомбардувальник-ракетоносець спроєктований за схемою "крило, що літає".
Кремлівські медіа раніше стверджували, що цей літак буцімто матиме технології та матеріали, що знижують помітність, а також новітні засоби зв'язку та РЕБ. А ще він нібито буде здатний нести стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби та гіперзвукову зброю.
У 2019 році заступник Сєргєя Шойгу Алексєй Криворучко обіцяв, що "Посланник" надійде на озброєння до 2027 року та буцімто стане заміною для Ту-22, Ту-95 й Ту-160 завдяки великому арсеналу високоточних засобів ураження.
Таким пропаганда Кремля малює літак "Посланник" / Фото з соцмереж
Інші новини про "бавовну" у Сергієвому Посаді
- У Московській області об 11:00 9 серпня було гучно. Після вибуху на заводі у будівлях повилітали вікна. У деяких оселях, що розташовані поруч з підприємством, знесло міжкімнатні перегородки.
- Місцева влада спробувала заспокоїти росіян. За "офіційною" версією, вибух нібито стався на складі феєрверків через "людський фактор". Також існують версії про атаку безпілотника та порушення технологічного процесу на заводі.
- Військовий експерт Андрій Крамаров у розмові з 24 Каналом прокоментував інцидент. Він наголосив, що вибух пролунав на абсолютно військовому об'єкті. За його словами, там виробляли оптичні приціли, тепловізори та головки самонаведення ракет, біноклі, а також прилади нічного бачення.