Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у країні-агресорці припинили публікацію державних контрактів цього підприємства. Однак росіяни не прибрали з сайтів старі записи.

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Чим насправді займався завод у Підмосков'ї

Як пише видання, це підприємство постачає оптику російським силовикам. Мовиться про біноклі та дозиметри для росгвардійців. Також завод з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".

Російська влада виділила 69 мільйонів рублів на виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи. Термін виконання контракту – 2027 рік.

Замовником робіт виступив національний дослідницький інститут "Екран" (Самара), який займається розробкою обладнання для військової авіації. Головний виконавець проєкту – компанія "Туполєв", держзамовник – міноборони Росії. Згідно з контрактом, слідкувати за роботами мають військові представництва міноборони №1205 (Сергіїв Посад) та №684 (Самара), які відповідають за контроль якості та приймання продукції для відомства,

– пишуть ЗМІ.

До слова, у цього заводу є ще одне призначення. Як пише InformNapalm, підприємство також виготовляє комплекси виявлення лазерного випромінювання для гелікоптерів Ка-52. Вони допомагають визначити наведення на вертоліт засобів ураження, зокрема ракет ПТРК з лазерним наведенням.

Що відомо про "стелс"-бомбардувальник "Посланник"

"Туполєв" розробляє цей літак для міноборони країни-агресорки з 2009 року. Далекий бомбардувальник-ракетоносець спроєктований за схемою "крило, що літає".

Кремлівські медіа раніше стверджували, що цей літак буцімто матиме технології та матеріали, що знижують помітність, а також новітні засоби зв'язку та РЕБ. А ще він нібито буде здатний нести стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби та гіперзвукову зброю.

У 2019 році заступник Сєргєя Шойгу Алексєй Криворучко обіцяв, що "Посланник" надійде на озброєння до 2027 року та буцімто стане заміною для Ту-22, Ту-95 й Ту-160 завдяки великому арсеналу високоточних засобів ураження.

Таким пропаганда Кремля малює літак "Посланник" / Фото з соцмереж



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