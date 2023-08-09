Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що Загорський оптико-механічний завод у Сергієвому Посаді – важлива складова у ланцюгу виробництва бронетехніки.

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Імпортозаміщення тривало недовго

На заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори та головки самонаведення ракет, біноклі, а також прилади нічного бачення. Він входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех".

Об'єкт є абсолютно військовою ціллю. На ньому виготовляли приціли для танків Т-72 та БМП-3,

– мовив Крамаров.

Бункерному диктатору Владіміру Путіну, як зазначив військовий експерт, нещодавно з пафосом доповіли, буцімто вдалося виконати імпортозаміщення у виробництві оптичних засобів.

"Виконати вдалося, але ненадовго. Припустимо, що туди влучив безпілотник, то місце влучання було дуже вдало обране. Ймовірно, дрон пошкодив виробничий цех. Сподіваємося, що завод більше не зможе нічого виготовляти", – наголосив військовий експерт.

Важливо! Подібний інцидент на заводі стався 9 червня 2022 року. Тоді там також пролунав потужний вибух.

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