Зазначимо, що прогримів вибух у середу вранці, 9 серпня, близько 11:00. Розташоване підприємство, на території якого було гучно, у Московській області в місті Сергієв Посад. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Вибух на заводі під Москвою

Як пишуть пропагандисти, вибух був справді потужним. Після нього утворився величезний стовп з диму, що нагадує гриб, та повилітали вікна в будинках, що розташовані біля Загорського оптико-механічного підприємства.

"Щось трапилося" в Московській області: дивіться відео

Станом на 11:00 невідомо достеменно, що стало причиною вибуху. Разом з тим, як пишуть ворожі телеграм-канали, мінімум 18 людей постраждали внаслідок цього. Деякі з них – у стані середньої тяжкості.

Водночас одне з кремлівських видань припускає, що вибухнув склад піротехніки компанії "Піро-Рос". Вона орендувала приміщення біля цього підприємства.

Дим в районі Загорського оптико-механічного заводу: дивіться відео

Окрім того, з'явилося відео з офісу, який розташований біля цього підприємства. На кадрах видно безлад, уламки скла з вікна та чути на фоні голоси людей, що не можуть збагнути того, що трапилося.

Наслідки вибуху на Загорському оптико-механічному заводі: дивіться відео з росЗМІ

Зверніть увагу! Цей завод від 1935 року спеціалізується на виробництві техніки для спостереження, медичного обладнання та лабораторних приладів. З недавніх пір від також виготовляє дозиметричне обладнання та технічні засоби безпеки.