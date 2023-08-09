У східному військового округу заявили, що вночі буцімто пройшло тренування корвета "Гучний". Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіян налякали вибухи

Так, жителі Владивостока повідомили про нічний вибух у районі військово-морської бази. У пресслужбі східного військового округу заявили, що нібито пройшло тренування корвета "Гучний". Водночас співробітники ФСБ попросили не розповідати про подію.

Живу на вулиці Героїв-Тихоокеанців біля бухти Улісс, у нас приблизно пів години тому (3:30 ранку) якийсь вибух був з боку бази військово-морської! Поліцію пожежників та навіть ФСБ вже викликали. Весь будинок прокинувся,

– розповіли очевидці.

Місцевий політик Максим Чихунов повідомив, що російські спецслужби наказали мовчати про те, що сталося. Також він вказав на сильний неприємний запах, що з'явився після інциденту.

Окрім цього, ще один мешканець Владивостока помітив та зняв на камеру невідомий об'єкт у небі, який тривалий час перебував у зоні видимості.

Невідомий об'єкт у небі: дивіться відео

До речі, відстань між Владивостоком та Китаєм 1 335 кілометрів.

У Москві знову заявили про "атаку" БпЛА

Нагадаємо, 9 серпня посеред ночі у Москві заявили, що до міста підлетіли 2 безпілотники. За словами представників країни-агресорки, обидві цілі нібито були збиті.

Так, мер Москви Сергій Собянін стверджував, що вночі 9 серпня на околицях міста було зафіксовано два дрони. За його словами, один БпЛА буцімто був збитий у районі Домодєдова, а другий – у районі Мінського шосе.

У міноборони Росії також прокоментували інцидент. Там заявили, що Київ буцімто намагався здійснити "терористичну атаку" на Москву. Пропагандистські ЗМІ стверджували, що дрони, які долетіли до Москви, нібито були бойові й заходили з двох напрямків: з південного заходу і з півдня.