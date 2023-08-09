Про це повідомляють у мережі. Також з'явилися кадри з Кримського моста, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Криму

Про вибухи в Джанкої почали повідомляти близько 09:40. Також зазначили, що в повітрі вертольоти.

Уже незабаром з'явилися відео з закритого Кримського моста. Окупанти знову закрили його.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки,

– заявили пропагандисти.

Автор відео радить тим, хто їде на міст, запасатися терпінням. Уже утворився величезний затор.

Кримський міст закрили: дивіться відео

Пропагандисти також намагалися заспокоїти: "Якщо бачите дим у районі Севастопольської бухти, то не переживайте". Почали писати про нібито якісь "тренування РХБЗ".

У Севастопольській бухті щось димить / Фото з телеграму "Кримський вітер"

Зауважимо, наразі достеменно невідомо, що насправді сталося в окупованому Криму. Місцеві жителі повідомили, що частина вертольотів повертаються назад у Джанкой.

Вертольоти повертаються до Джанкою: дивіться відео

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