Об этом сообщается в сети. Также появились кадры с Крымского моста, пишет 24 Канал.

Смотрите также До сих пор видны повреждения, – расследователи обнародовали свежие спутниковые снимки Крымского моста

Что известно о взрывах в Крыму

О взрывах в Джанкое начали сообщать около 09:40. Также отметили, что в воздухе вертолеты.

Уже вскоре появилось видео с закрытого Крымского моста. оккупанты снова закрыли его.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности,

– заявили пропагандисты.

Автор видео советует тем, кто едет на мост, запасаться терпением. Уже образовалась огромная пробка.

Крымский мост закрыли: смотрите видео

Пропагандисты также пытались успокоить: "Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте". Начали писать о якобы каких-то "тренировках РХБЗ".

В Севастопольской бухте что-то дымит / Фото с телеграма "Крымский ветер"

Заметим, неизвестно, что на самом деле произошло в оккупированном Крыму. Местные жители сообщили, что часть вертолетов возвращаются обратно в Джанкой.

Вертолеты возвращаются к Джанкой: смотрите видео

ГУР анонсировало новые "сюрпризы" для оккупантов