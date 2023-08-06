На кадрах видны последствия атаки Крымского моста. Их опубликовал исследователь Брейди Эфрик.

Обратите внимание Пока не исчезнет из виду: в ГУР спрогнозировали дальнейшие "хлопки" для Крымского моста

Как сейчас выглядит Крымский мост

Усилия России отремонтировать поврежденный Крымский мост можно увидеть на последних спутниковых снимках Керченского пролива,

– написал Эфрик.



Крымский мост сегодня / кадр Брейди Эфрик

Американский аналитик Оливер Александер заявил, что спутниковый снимок с высоким разрешением лучше показывает повреждение железнодорожного моста в результате второго взрыва неизвестного дрона, произошедшего 17 июля.

"Приблизительно 10-метровый участок южного ограждения и дорожки рядом с двумя железнодорожными путями отсутствуют. Нет признаков каких-либо фактических повреждений путей", – отметил Александер.

Что происходит на Крымском мосту: последние новости