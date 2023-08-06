На кадрах видны последствия атаки Крымского моста. Их опубликовал исследователь Брейди Эфрик.
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Как сейчас выглядит Крымский мост
Усилия России отремонтировать поврежденный Крымский мост можно увидеть на последних спутниковых снимках Керченского пролива,
– написал Эфрик.
Крымский мост сегодня / кадр Брейди Эфрик
Американский аналитик Оливер Александер заявил, что спутниковый снимок с высоким разрешением лучше показывает повреждение железнодорожного моста в результате второго взрыва неизвестного дрона, произошедшего 17 июля.
"Приблизительно 10-метровый участок южного ограждения и дорожки рядом с двумя железнодорожными путями отсутствуют. Нет признаков каких-либо фактических повреждений путей", – отметил Александер.
Что происходит на Крымском мосту: последние новости
- Недавно в сети показали, как россияне отчаянно пытаются починить Крымский мост после атак Украины. На спутниковых кадрах заметно, что враги все-таки стянули на мост свою технику.
- Российские захватчики опасаются новых ударов по Крымскому мосту. С этой целью они решили перекрыть движение этой незаконной конструкцией. Более того, призывают "сохранять спокойствие".
- Сейчас россияне дополнительно усиливают охрану Крымского моста. Вероятно, они наконец-то приходят к пониманию, что этот мост обязательно уничтожат.