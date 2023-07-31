Оккупанты еще и пытаются умалчивать удары по Чонгарскому мосту, делая видимость, что все якобы под контролем. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Разрушение Крымского моста будет иметь серьезные последствия
Россияне дополнительно усиливают охрану Крымского моста. Вероятно, они наконец-то приходят к пониманию, что этот мост обязательно уничтожат.
Он является военной целью, уничтожение которой очень ослабит силы российских войск в оккупированном Крыму.
– отметил Рефат Чубаров.
Поэтому оккупанты прибегают к новым мерам обороны незаконного сооружения. В частности, защититься россияне хотят от надводных дронов. Именно ими был нанесен удар по Крымскому мосту 17 июля.
Рефат Чубаров о реакции россиян на удары по мостам: смотреть видео
А что с Чонгарским мостом
Недавно под удар попал и Чонгарский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с Запорожской областью. Несмотря на заявления оккупационных властей, что ПВО сбила все целящиеся в мост ракеты, спутниковые фото четко демонстрируют, что попадания таки были.
Интересно, что у России фактически не было никакой реакции на признание Украины о впечатлениях Чонгарского моста.
Похоже, российские оккупанты наложили вето на информацию, которая может помочь выяснить ситуацию вокруг Чонгарского моста и других переходов с материковой Украины на территорию Крыма. Для них эти артерии являются важнейшими,
– подчеркнул председатель Меджлиса.
Это и неудивительно, ведь после двух ударов по Крымскому мосту его мощности значительно сократились. Цель посвящения ситуации с Чонгарским мостом — показать, что сообщение с альтернативным путем по суше в порядке.
Однако умолчание правды никак не отменяет того факта, что значительные повреждения есть. Более того, это даже является очередным подтверждением удачной работы Украины.
У россиян проблемы с мостами: что известно
- Очередная атака на Крымский мост прошла 17 июля. В результате ударов, скорее всего, морскими дронами, была существенно повреждена автомобильная часть моста. Сообщалось, что атака была успешной спецоперацией СБУ и ВМС Украины.
- Вечером 28 июля украинские Силы обороны подтвердили утренний удар по Чонгарском мосту. Это не повлекло за собой полное разрушение моста, однако очень замедлило движение на нем. Россияне сейчас изо всех сил постараются искать новые логистические пути. Однако объезды еще больше замедлят возможности оккупантов.
- К слову, в сети появились свежие фото разрушений на Чонгарском мосту. Мостовой переход испытал немалые разрушения. На месте попадания образовалась огромная дыра, а рельсы искривились.