Оккупанты еще и пытаются умалчивать удары по Чонгарскому мосту, делая видимость, что все якобы под контролем. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Разрушение Крымского моста будет иметь серьезные последствия

Россияне дополнительно усиливают охрану Крымского моста. Вероятно, они наконец-то приходят к пониманию, что этот мост обязательно уничтожат.

Он является военной целью, уничтожение которой очень ослабит силы российских войск в оккупированном Крыму.

– отметил Рефат Чубаров.

Поэтому оккупанты прибегают к новым мерам обороны незаконного сооружения. В частности, защититься россияне хотят от надводных дронов. Именно ими был нанесен удар по Крымскому мосту 17 июля.

Обратите внимание! В Украине представили новую разработку надводных дронов Magura V5. Их скорость является самой высокой из всех катеров и лодок в Черном море. Они могут эффективно уничтожать как морские цели, так и отрабатывать мосты. А ведь на себе способны перевозить авиабомбы весом 250 килограммов.

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А что с Чонгарским мостом

Недавно под удар попал и Чонгарский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с Запорожской областью. Несмотря на заявления оккупационных властей, что ПВО сбила все целящиеся в мост ракеты, спутниковые фото четко демонстрируют, что попадания таки были.

Интересно, что у России фактически не было никакой реакции на признание Украины о впечатлениях Чонгарского моста.

Похоже, российские оккупанты наложили вето на информацию, которая может помочь выяснить ситуацию вокруг Чонгарского моста и других переходов с материковой Украины на территорию Крыма. Для них эти артерии являются важнейшими,

– подчеркнул председатель Меджлиса.

Это и неудивительно, ведь после двух ударов по Крымскому мосту его мощности значительно сократились. Цель посвящения ситуации с Чонгарским мостом — показать, что сообщение с альтернативным путем по суше в порядке.

Однако умолчание правды никак не отменяет того факта, что значительные повреждения есть. Более того, это даже является очередным подтверждением удачной работы Украины.

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