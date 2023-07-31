Об этом 24 Каналу рассказала начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Она подтвердила, что украинские силы отработали по Чонгарскому мосту. И в дальнейшем будут держать под своим контролем транспортную логистику врага.

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Ищут объездные пути

Она отметила, что Чонгарский мост не может работать на свою полную мощность, но он не разрушен до основания. Однако движение на нем максимально замедлено.

Тот факт, что оккупанты умалчивают о повреждении Чонгарского моста, свидетельствует о том, что он может повторить судьбу Антоновского моста. Но это немного рановато. Россияне отдают себе отчет, что им нужна эта логистическая артерия и пытаются ее отремонтировать,

– подчеркнула Гуменюк.

Сейчас оккупанты будут искать объездные пути, ведь в войне география имеет значение. Ландшафт, который имеет временно оккупированный Крым, заставляет искать их пути сообщения с материковой частью Украины.

В свою очередь Украина пытается максимально контролировать транспортную логистику россиян, а также обустроить в лагере врага снарядный голод.

Чонгарские мосты Это железнодорожный мост и дамба, а также автомобильный мост, соединяющие Юг временно оккупированной Украины и полуостров Крым. 29 июля был поврежден именно железнодорожный мост.

Наталья Гуменюк прокомментировала повреждение Чонгарского моста 29 июля: смотрите видео

Будем адекватно реагировать

"Сейчас на определенных участках фронта враг испытывает нехватку снарядов, вооружения и техники. А подтянуть резервы они сейчас не могут", – отметила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга.

Она подчеркнула, что украинские силы продолжат работу по логистическим маршрутам оккупантов. И даже там, где они пытаются замаскировать перевозку боеприпасов и личного состава, используя гражданские грузовики.

"Но работают движение сопротивления, партизанское движение, разведка. У нас есть проверенная информация для того, чтобы на нее адекватно огневым способом реагировать", – отметила Наталья Гуменюк.

Обратите внимание! Оккупанты настойчиво скрывают атаку на Чонгарский мост, а российские пропагандисты вообще о ней не упоминают. На это обратили внимание в американском Институте изучения войны. Аналитики связывают это с запретом Кремля освещать определенные события российским военным блогерам.

Что известно об атаке на Чонгарский мост