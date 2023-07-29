Еще в течение дня 29 июля россияне сетовали, что Чонгарский мост поврежден из-за подрыва. Именно поэтому граждан России, рискующих ехать в Крым, направляли объезжать через Армянск, пишет 24 Канал.

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Силы обороны подтвердили атаку по Чонгарскому мосту

Силы обороны Украины и вечером 29 июля подтвердили, что Украина успешно атаковала Чонгарский мост.

Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля 2023 года,

– заявили украинские военные.

Что говорят оккупанты о "хлопке" в районе Херсона и Крыма

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы атаковали железную дорогу между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

По данным коллаборанта, наши военные якобы атаковали железную дорогу 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако враг поспешил заявить, что "все ракеты сбила ПВО".

Несмотря на ложь коллаборанта, россияне в течение дня жаловались, что их не пропускают через Чонгарский мост, расположенный на административной границе Херсонской области и полуострова.

В телеграм-канале "Крымский ветер" написали, что Чонгарский мост все. Ведь российские туристы заявили, что их возвращают и говорят, что мост взорвали, он поврежден и закрыт. Поэтому их направляли ехать в Крым через Армянск.



Чонгарский мост может быть взорван / Скриншот из "Крымского ветра"

По состоянию на вечер 29 июля, ни Украина, ни пропагандисты Путина, кроме пособника Сальдо, эту информацию не комментировали.

У россиян в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов

В Казачьей бухте на территории временно оккупированного Крыма у россиян взорвался склад с боеприпасами. Украинская разведка сообщила, что инцидент у врагов произошел ориентировочно в 22:00 28 июля.

По данным украинской разведки, в районе Казачьей бухты дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

Разведка объяснила, что взрывы и детонация на российском складе произошли из-за диверсий.

Обратите внимание! После взрывов на Крымском мосту у россиян проблемы. Сначала они заявляли, что восстановят его якобы до июля 2023 года, однако этот срок уже продлили до 31 декабря 2023 года. Наталья Гуменюк недавно объясняла, что мост работает ограниченно. В частности, его периодически "штормит" со всех сторон.