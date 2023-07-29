Ще протягом дня 29 липня росіяни бідкались, що Чонгарський міст пошкоджений через підрив. Саме тому громадян Росії, які ризикують їхати в Крим, направляли об'їжджати через Армянськ, пише 24 Канал.

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Сили оборони підтвердили атаку по Чонгарському мосту

Сили оборони України ввечері 29 липня підтвердили, що Україна успішно атакувала Чонгарський міст.

Сили оборони України успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29 липня 2023 року,

– заявили українські військові.

Що кажуть окупанти про "бавовну" в районі Херсонщини та Криму

Херсонський гауляйтер Владімір Сальдо заявив, що ЗСУ нібито атакували залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

За даними колаборанта, наші військові нібито атакували залізницю 12 далекобійними ракетами Storm Shadow. Проте ворог поспішив заявити, що буцімто "всі ракети збила ППО".

Попри брехню колаборанта, росіяни протягом дня бідкались, що їх не пропускають через Чонгарський міст, який розміщений на адміністративній межі Херсонської області та півострова.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що Чонгарський міст все. Адже російські туристи заявили, що їх повертають та кажуть, що міст підірвали, він пошкоджений та закритий. Тому їх скеровували їхати в Крим через Армянськ.



Чонгарський міст може бути підірваний / Скриншот з "Кримського вітру"

Станом на вечір 29 липня пропагандисти Путіна, крім посіпаки Сальдо, цю інформацію не коментували.

У росіян в Казачій бухті вибухнув склад боєприпасів

У Казачій бухті, що на території тимчасово окупованого Криму в росіян вибухнув склад з боєприпасами. Українська розвідка повідомила, що інцидент у ворогів трапився орієнтовно о 22 годині 28 липня.

За даними української розвідки, в районі Казачої бухти дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

Розвідка пояснила, що вибухи та детонація на російському складі відбулась через диверсії.

Зверніть увагу! Після вибухів на Кримському мосту у росіян проблеми. Спочатку вони заявляли, що відновлять його нібито до липня 2023 року, проте цей термін вже продовжили до 31 грудня 2023 року. Наталія Гуменюк нещодавно пояснювала, що міст працює обмежено. Зокрема, його періодично "штормить" з усіх боків.