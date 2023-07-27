Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що міст в окупованій Керчі періодично відчуває "морську хворобу", передає 24 Канал.
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Яка зараз ситуація на Кримському мосту
Гуменюк зазначила, що стан Кримського мосту наразі "трошки захитаний". Адже він постійно відчуває штормові припливи з усіх боків.
Морська хвороба йому притаманна. Він відчуває шторм і з моря, і з повітря, і трошки зсередини,
– сказала вона.
Водночас речниця ОК "Південь" зауважила, що попри вибухи на Кримському мосту, росіяни не змінили свою тактику у морі. Адже вони прагнуть ускладнити ситуацію у Чорному морі.
"Те, що вони нас будуть атакувати це зрозуміло. Те, що ми будемо вишукувати способи їм протидіяти, теж очевидно", – запевнила Гуменюк.
Наостанок вона підкреслила, що з самого початку росіяни хотіли "вкластися в три дні", щоб захопити Україну. Тому в них наразі "затяжний період триденної реалізації плану", який вони мали ще з 24 лютого 2022 року.
Чи причетна Україна до вибухів на Кримському мосту
- Очільник СБУ Василь Малюк підтвердив, що вибухи на Кримському мосту це одна з реалізацій наших спецслужб. Зокрема, мовиться про "бавовну" 8 жовтня 2022 року.
- Також представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Кримський міст є зайвим на окупованому півострові. Тому цей мостовий перехід треба нейтралізувати.
- Про нейтралізацію Кримського мосту говорив і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що окупанти його активно використовують задля ведення війни проти нашої держави.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк припустила, чому на Кримському мосту постійно вмикають повітряні тривоги. За її словами, окупантам постійно щось мариться поблизу цього мостового переходу.