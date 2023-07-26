Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що доїхати на півострів російським туристам непросто, адже 17 липня на Кримський міст завітала потужна "бавовна".

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До того ж окупанти заявили, що відновлення незаконно побудованого мосту відкладається до зими. Хоча спершу росіяни вже восени планували відновити рух. Це свідчить про те, що пошкодження набагато серйозніші, ніж окупанти розраховували.

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Путівки на шару

За останніми даними, більшість росіян перервали жадані путівки, які покупляли чи їм повидавали. До речі, деякі підприємства у Росії зобов'язали безальтернативно купити путівки саме в Крим й видати своїм співробітникам. Для того, аби показати, що курортний сезон на окупованому півострові в розпалі.

А росіяни, які в принципі не мають власної думки, покірно туди поїхали. Щоб створити картинку, що в Криму все нібито нормально. Росіянам примусово повидавали путівки й відправили на півострів,

– сказав політтехнолог.

У Криму настрої не дуже веселі, адже їм розповідали, що система ППО Росії "повністю захищає" півострів. А зараз нібито з'явилися нові види безпілотників, які долітають, й тому чути вибухи.

"Це ж яким треба бути ід**том навіть, якщо тобі примусово дають цю путівку, їхати в Крим, де вибухи. Це відсутність інстинкту самозбереження. Це ж і відповідь чому росіяни покірно ідуть на забій, коли їх тягнуть на війну", – зазначив Тизенгаузен.

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