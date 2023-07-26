Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Однак він зазначив, що це є дуже складне завдання, і назвав важливий крок для його здійснення.

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Найважливіша – залізниця

Тимчасово окупований Крим та Херсонська, Запорізька та частина Донецької області, де розташоване угруповування росіян, перетворяться для них на "мішок", на який залишиться тільки накинути "зашморг".

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"Залишиться тільки добити Кримський міст. Але важливо пошкодити саме його залізничну частину. По ній відбувається 90% вантажів військового призначення", – зауважив військовий експерт.

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Проте, наголосив Олег Жданов, залишається відкритим питання, як і коли українські сили зможуть вийти до Азовського моря.

Зверніть увагу! Пошкодження, які отримав Кримський міст 17 липня, набагато складніші, ніж ті що залишились внаслідок "бавовни" у жовтні 2022 року. Тоді постраждали прольоти моста. Їх замінили й тому ремонт тривав до 6 місяців. А після останніх вибухів росіяни спочатку заявили, що відремонтують його до вересня. Потім – до листопада. Проте зараз пересунули термін до грудня.

Що відбувається на Кримському мосту