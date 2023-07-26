Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Однако он отметил, что это очень сложная задача, и назвал важный шаг для ее осуществления.

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Самая важная – железная дорога

Временно оккупированный Крым и Херсонская, Запорожская и часть Донецкой области, где расположена группировка россиян, превратятся для них в "мешок", на который останется только набросить "петлю".

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"Остается только добить Крымский мост. Но важно повредить именно его железнодорожную часть. По ней проходит 90% грузов военного назначения", – отметил военный эксперт.

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Однако, отметил Олег Жданов, остается открытым вопрос, как и когда украинские силы смогут выйти к Азовскому морю.

Обратите внимание! Повреждения, полученные Крымским мостом 17 июля, гораздо сложнее, чем те, что остались в результате "хлопка" в октябре 2022 года. Тогда пострадали пролеты моста. Их заменили и потому ремонт длился до 6 месяцев. А после последних взрывов россияне поначалу заявили, что отремонтируют Крымский мост до сентября. Потом – до ноября. Однако сейчас передвинули срок до декабря.

Что происходит на Крымском мосту