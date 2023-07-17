17 июля 2022 года бывший российский президент, а сейчас блогер и держатель выдуманной специально под него должности "свадебного" заместителя главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пафосно заявил о "судном дне" для всех, кто попытается атаковать оккупированный Крым, их ждет апокалипсис по-русски. 24 Канал анализирует, что пошло не так с угрозами Украине.

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Истерики Медведева и как удары по Крыму трактовать с точки зрения международного права

Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно – они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно,

– Медведев на встрече с ветеранами 17 июля 2022 года произнес уже легендарный панч.

17 июля 2023 можно с уверенностью констатировать, что экзальтированным кровавым клоуном оказался именно Медведев. Ведь его слова фактически дали старт очень популярному флешмобу под названием "что-то сжечь в оккупированном Крыму".

Что говорит международное право об ударах по Крыму С 2014 года территория полуострова оккупирована Россией, мир не признает аннексии, поэтому Украина имеет полное право наносить удары с целью истребления оккупантов и возвращения захваченных территорий.



"Керченский мост" – это незаконно построенный объект, который должен быть демонтирован. Учитывая это, россияне еще должны благодарить, ведь взрывы и разрушения объекта существенно экономят на демонтаже, который должен осуществляться за счет оккупанта. Нынешние удары по мосту вполне логичны и законны, ведь это часть военной инфраструктуры России в оккупированном Крыму. Москва осуществляет по нему переброску военной техники и личного состава, а также мост является главной транспортной артерией для подвоза топлива, снарядов и т.д.

Через год, прошедший со времени легендарной речи в Волгограде, в Крыму взрывалось все – от военкоматов до аэродромов, горели военные части и сходили с рельсов военные эшелоны, горели корабли россиян в открытом море и в гаванях. Погибали оккупанты группами и в одиночку. "Камни с неба" через год из мема превратились в эффектную реальность.

Крымский мост в огне

Несмотря на разнообразие ярких и взрывных мероприятий, наибольшее внимание в этом году привлек к себе так называемый "Керченский мост", который стереотипно называют вслед за россиянами "Крымским".

Это был символ российской оккупации – его строительство, совершенно незаконное и противоречащее не только человеческим законам, но и законам природы, было имиджевым проектом Путина. Его строили персональные кассиры диктатора – Ротенберги, потратив на это миллиарды долларов, а промо строительства занималась госпожа Симонян и другие топовые пропагандисты.

Обратите внимание! "Керченский мост" был и пока является символом российской оккупации и, пожалуй, одним из наиболее охраняемых объектов в мире. Россияне нагнали туда немало военной техники – от систем ПВО до барж с зеркалами-отражателями.



День и ночь мост охраняют сотни вооруженных людей из ФСО и других служб, несмотря на то, что он до сих пор является глубоким тылом для оккупантов.

Как показали дальнейшие события, все это не работает против творческого подхода. На следующий день после дня рождения Путина, 8 октября, в 6 утра на Керченском мосту произошел мощный взрыв – взрывчатка, замаскированная под коммерческий груз, разрушила два пролета автомобильной части "объекта", но самое главное – взрыв произошел, когда по железнодорожной части проходил эшелон с топливом для оккупантов.

Новый взрыв разрушил железнодорожную часть моста и на несколько месяцев вывел главную транспортную артерию оккупантов из строя. Благодаря этому была нарушена логистика россиян на южном фронте, следствием чего стало "непростое решение" генерала Суровикина, а на самом деле бегство 30-тысячной группировки захватчиков из Херсона.

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Светает, мост красиво горит; соловей в Крыму СБУ встречает,

– официальный комментарий СБУ по поводу событий в Крыму 8 октября 2022 года.

Взрывы на мосту стали шоком для россиян и ударом по имиджу. На восстановление "объекта" ушли месяцы, полетели погоны, а новые охранники пообещали, что "это не повторится".

"Можем повторить"

Но повторилось – 17 июля 2023 года, в годовщину речи господина Медведева, "Керченскому мосту" снова передали привет. На этот раз с помощью надводных дронов. Эффектный взрыв произошел ночью и был очень ярким.

Не менее яркими были и последствия. Взрыв уничтожил целый пролет автомобильной части моста, кроме того, поврежден второй пролет, пострадали мостовые опоры и другие детали конструкции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в эфире 24 Канала, что некоторые россияне начали искать пути эвакуации с полуострова.

Выводы предварительные, но эксперты осторожно предполагают, что на восстановление "объекта" понадобится больше года – необходима полная проверка всей конструкции, восстановление опор и построение новых "плит". К этому времени автомобильное движение в Крым останется парализованным – для россиян будут следующие варианты – поездом, паромом, или объезд по суше под прицелом HIMARS.

Если спешно и без соблюдения технологий будут восстанавливать, то могут за год где-то успеть, но мост будет крайне опасен для использования,

– осведомленные с ситуацией на "объекте" источники 24 Канала предрекают россиянам интересные испытания.

Но самое главное, что заявленного года у россиян нет в принципе – на вооружении ВСУ уже появились ракеты дальностью в 300 километров – британские Storm Shadow и французские SCALP, на подходе американские ATACAMS и, возможно, немецкие TAURUS.

Все это в умелых руках и точно превратит Керченский мост в масштабируемую копию Антоновского в Херсоне. Уже скоро весь Крым окажется под огневым контролем ВСУ и превратится в тир, в этой ситуации будет точно не до ремонта. А когда у украинцев появятся F-16, о самом факте существования такой конструкции придется забыть.

У россиян ответов на все это нет. Их крылатые ракеты и "шахеды" уже не так страшны украинцам, которые получили PATRIOT и NASAMS, "Гепарды" и "Викторы". Их сухопутная армия способна только на мясные штурмы, а флагман флота уже больше года находится на дне Черного моря.

Жахнуть "ядеркой" – страшно, ведь это будет означать конец для России, ее просто сотрут в пепел те же "солдаты НАТО", которые, наконец, станут "агрессивными", а добивать (ногами) будут к тому времени лояльные Китай и Индия.

Есть ли гарантии, что все детали ядерной цепочки сработают, а все ее участники согласятся стать смертниками, может ли кто-то гарантировать, что ракеты не будут перехвачены? К тому же еще неизвестно, функционирует ли тот самый "ядерный арсенал" России, ведь 30 лет бездействия – это 30 лет бездействия и сама попытка запуска боеприпаса, время годности которого вышло еще при живом Ельцине, является некой лотереей.

Мы все видели, как Россия сама сбрасывает на свою территорию 500-килограммовые авиабомбы, а потом несколько дней ищет их и впоследствии находит в центре собственного города – как думаете, какова вероятность такого сценария, но уже с ядерной начинкой?

То, что Россия планирует "проглотить" этот "очередной удар в спину", уже намекнул спикер Путина господин Песков, который сказал, что ответом на взрыв на Керченском мосту станет выполнение целей так называемой "спецоперации". То есть ничего.

Угрожать расторжением "зернового соглашения"? Так это выстрел по самому себе – и еще не факт, что его разрешат сделать Турция и ООН. Репутационные потери в глазах союзников с "Глобального Юга" очевидны. Как и слабость российского руководства – они не могут защитить ни Кремль, ни Керченский мост (дважды), ни генерала Цокова, ни даже коллаборанта "Владлена Татарского", так что они могут вообще?

Вот так и остается, что единственным ответом россиян могут быть только слова экзальтированного пупса по имени Дмитрий Медведев.

Он, кстати, уже прокомментировал взрывы на Керченском мосту.

Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно,

– Медведев снова кричит "волки", 17 июля 2023 года.

Еще одним не менее смешным вариантом может стать расследование от так называемого Следственного комитета России.

Там уже, кстати, возбудили уголовное дело по статье о теракте, назначили экспертизы, обвинили в нем украинскую сторону, и ведут следствие.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления,

– Следком РФ демонстрирует бурную деятельность.

В Украине над ними обычно просто смеются, вспоминают мем об "усталом мосте" или рассказывают друг другу стихи. Например, следующие:

Соловейко, рідний брате,

знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

Керченский мост – не просто символ

Самое главное, что новый удар по Керченскому мосту – это не просто символический взрыв на любимой игрушке Путина. Повреждение объекта имеет вполне практическое значение, ведь перерезает важную транспортную артерию россиян.

Да, у них остается железнодорожное сообщение, однако автомобильную часть надежно вывели из строя, а это значит, что все автомобили на полуострове стали чемоданами без ручек, не прибудет в Крым своим ходом и многочисленная техника.

Уничтожение "Керченского моста" одновременно и дело чести для Украины, и вопрос времени

Теперь боевым грузовикам россиян придется либо дополнительно нагружать железную дорогу (ценой других военных задач), либо испытать судьбу в более опасных местах – в Херсонской и Запорожской области.

Все это должно усложнить жизнь врагу. Логистическое обеспечение более 100 000 оккупантов теперь зависит от одной опоры на уцелевшем железнодорожном мосту через Керченский пролив, и помочь украинским защитникам, сейчас совершающим наступление на Юге в сложнейших условиях – без поддержки авиации и среди сплошных минных полей.

В этой ситуации взрывы за сотни километров на Керченском мосту – это также и моральная поддержка для украинцев и небывалое давление на россиян, для которых теперь нет тыла.