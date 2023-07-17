Это событие, безусловно, стало знаковым для украинцев по всему миру, которые стали публиковать в сети свое народное творчество. Какие мемы появились в сети после взрывов на Крымском мосту – разбирался 24 Канал.

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Как реагируют в сети на взрывы на Крымском мосту

Пользователи высмеяли тот факт, что россияне в очередной раз обесценили "атаку" на Крымский мост, подчеркнув, что "ничего не случилось". Тем не менее, результаты "атаки" привели к значительным повреждениям на мосту.

В сети высмеяли умаление последствий взрывов на Крымском мосту / Фото с твитера @ShadeFlowersArt

Пользователи также пишут, что они полюбят понедельники такими темпами. И отметили, каким "прекрасным стало утро" сразу после новости о взрывах на мостовом переходе.

Пользователи отметили, как прекрасно стало утро после событий на мосту / Фото с твитера @radiotrek

Также в сети сравнили жалобы оккупантов с известной картиной норвежского художника Эдварда Мунка "Крик". В частности, захватчики также кричали, когда узнали о взрывах на Крымском мосту.

Оккупанты кричат из-за событий на Крымском мосту / Фото из фейсбука Каменца Европейского

Также начали шутить и о заявлениях кремлевских приспешников. Так, один из пабликов предположил, что Песков сказал бы, что в результате взрывов "ни одна красная линия не пострадала".

Как бы Песков отреагировал на взрывы на Крымском мосту / Пост с твитера @RealPezduza

Конечно, не обошлось и без мема об утреннем пробуждении. Пользователи говорят, что если и нарушать сон, то только такими новостями, как взрывы на Крымском мосту.

Лучшее пробуждение – с новостями о взрывах в Крыму / Фото с твитера @plombirvkus

Также в сети предположили, как отреагировали бы на эти взрывы российские пропагандисты. Маргарита Симоньян точно бы сказала, что "это мы проглотим, а вот другое нет".

Маргарита Симоньян "отреагировала" на взрывы на Крымском мосту / Фото из фейсбука Кот и Баба

Также и вспомнили известный мем о "Не хочу уезжать из Крыма". Но россиянка, очевидно, отреагировала на взрывы по Крымскому мосту так же.

Россиянка снова "не хочет ехать из Крыма" / Фото из фейсбука Андрея Наугольника

Поскольку по мосту "шандарахнули" во второй раз, то здесь ярко вписывается выражение из песни американской певицы Бритни Спирс – Oops...I did it again, что переводится как "упс, я снова это сделала".

По Крымскому мосту "ударили" второй раз / Фото с фейсбука Кот и Баба

Также шутят и о том, что решили проблемы с пробками на Крымском мосту. Теперь ведь вообще автомобили там не ходят.

ВСУ "решили" проблему с пробками на Крымском мосту / Фото из фейсбука Sasha Mor

Конечно, не забыли и фирменное выражение Путина о том, что когда-то российская ядерная подлодка утонула. Теперь бы о Крымском мосте диктатор однозначно сказал, что он "устал".

Путин "отреагировал" на события в Крыму / Фото из фейсбука Кот и Баба

Реакцию пользователей вызвало и фото российского полицейского, осматривавшего мост. Люди предположили, что он хотел бы "свалить" из Крыма.

Российский полицейский точно хотел бы "свалить" подальше от моста / Фото из фейсбука Кот и баба

Кроме того, вспомнили и русское умение извращать выражения. Так, в сети предположили, что россияне сказали бы, что на Крымском мосту произошел "отрицательный ремонт".

На Крымском мосту произошел "отрицательный ремонт" / Фото с твитера @GONI_memes

Также в сети сравнили реакции россиян и украинцев. Оккупанты, конечно же, расстроены, а мы – невероятно счастливы.

Как украинцы и россияне реагировали на взрывы в Крыму / Фото с твитера @2pryvatmemarnya

Еще несколько интересных мемов на тему взрыва в Крымском мосту. Не забываем, что работает ПВО, то есть Порошенко Петр Александрович.

Мемы о взрывах на Крымском мосту / Фото с телеграм-канала "Инсайдер UA"

Приобщаются к общему движению и наши военные. Так, глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук также опубликовал в своем канале мем.

Братчук также опубликовал мем о взрывах в Крыму / Фото из телеграм-канала Сергея Братчука

В общем, мемов в сети достаточно много, поэтому напоследок представляем подборку лучших из них.

Мемы о взрывах на Крымском мосту / Фото из социальных сетей