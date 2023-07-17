Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он отметил, что взрывы на Крымском мосту являются одним из элементов "интересных новостей" сегодняшнего новостного марафона, передает 24 Канал.

Смотрите также На восстановление пойдут годы: каковы масштабы попадания по Крымскому мосту

Игнат прокомментировал взрывы в Крыму

Спикер Воздушных Сил подчеркнул, что ситуации с "хлопком" на Крымском мосту можно только порадоваться. А ведь эти взрывы создали много причин для российских захватчиков.

Воды нет, моста нет, туристов нет и хоть камни с неба,

– подчеркнул Игнат.

Он также подчеркнул, что эту "атаку" можно связать с разными мероприятиями, которые проходят сегодня, связанные с нашим государством. В частности, он предположил, что одной из причин "взрывов" на мостовом переходе могла стать новость, что США объявили о содействии подготовке украинских пилотов и их переобучении на западных истребителях F-16.

"Думаю, что это событие, плюс происходящее с Крымским мостом – это хорошие новости для нас", – рассказал спикер.

В заключение он призвал украинцев набраться терпения и еще больше ненавидеть оккупанта. К тому же, наш народ также должен пытаться прогнать противника с нашей земли.

Что могло произойти на Крымском мосту