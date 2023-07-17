Про це в ефірі національного марафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що вибухи на Кримському мосту є одним з елементів "цікавих новин" сьогоднішнього марафону новин, передає 24 Канал.

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Ігнат прокоментував вибухи у Криму

Речник Повітряних Сил наголосив, що ситуації з "бавовною" на Кримському мосту можна лише порадіти. Адже ці вибухи створили багато причин для російських загарбників.

Води нема, мосту нема, туристів нема і хоч камені з неба,

– наголосив Ігнат.

Він також підкреслив, що цю "атаку" можна повʼязати з різними заходами, які відбуваються сьогодні пов'язані з нашою державою. Зокрема, він припустив, що однією з причин "вибухів" на мостовому переході могла стати новина про те, що США оголосили про сприяння підготовці українських пілотів і їхньому перенавчанню на західних винищувачах F-16.

"Думаю, що ця подія, плюс те, що відбувається з Кримським мостом – це хороші новини для нас", – розповів речник.

Наостанок він закликав українців набратися терпіння і ще більше ненавидіти окупанта. До того ж наш народ також мусить намагатися вигнати противника з нашої землі.

Що могло статися на Кримському мосту