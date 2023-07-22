Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зауважив, після вибуху на мосту у ніч проти 17 липня мінімізовано сполучення між Кримом й Росією через Керчинську протоку. Про це він розповів 24 Каналу.
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Тривога лунає часто
Ймовірно, російські загарбники щось приховують від людей. На півострові окупанти часто оголошують повітряну тривогу.
Знову призупинено рух автомобільно транспорту по мосту. Це відбувається дуже часто й свідчить, що пошкодження внаслідок вибухів дуже суттєві,
– сказав Чубаров.
Наразі Керчинська поромна переправа не працює вночі з 21 до 5 години. Росіяни перевозять нею лише рейсові автобуси з дітьми. Попри небезпеку, окупанти відправляють дітей в табори на територію окупованого Криму. А всіх інших змушують їхати суходільним коридором так званим "альтернативним" шляхом.
Перевезення ускладнено
Вибухи на Кримському мосту 17 липня вкрай ускладнили логістику російської армії. Весь легковий автотранспорт й перевезення малогабаритних вантажів здійснювалося через Кримський міст. Так, окупанти забезпечували певні умови для перевезення військової техніки й пального.
"Тепер через те, що багато транспорту спрямовано на суходільний коридор, то ускладнюється перевезення техніки ворога. Адже все треба забезпечувати через єдиний коридор", – зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Що відомо про вибух на Кримському мосту
- У ніч проти 17 липня на Кримському мосту сталась "надзвичайна подія". Окупаційна влада заявила про "атаку українських безпілотників". На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що атака на Кримський міст матиме подальші наслідки для логістики окупантів на Півдні України.
- Після підриву Кримського мосту вздовж майже всього сухопутного коридору росіяни збільшують кількість блокпостів. Окупанти роблять це не для контролю за безпекою, а щоб обдирати людей, які виїжджають з Криму.