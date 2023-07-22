Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зауважив, після вибуху на мосту у ніч проти 17 липня мінімізовано сполучення між Кримом й Росією через Керчинську протоку. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Кримський міст має бути нейтралізовано – це наша мета, – Зеленський

Тривога лунає часто

Ймовірно, російські загарбники щось приховують від людей. На півострові окупанти часто оголошують повітряну тривогу.

Знову призупинено рух автомобільно транспорту по мосту. Це відбувається дуже часто й свідчить, що пошкодження внаслідок вибухів дуже суттєві,

– сказав Чубаров.

Наразі Керчинська поромна переправа не працює вночі з 21 до 5 години. Росіяни перевозять нею лише рейсові автобуси з дітьми. Попри небезпеку, окупанти відправляють дітей в табори на територію окупованого Криму. А всіх інших змушують їхати суходільним коридором так званим "альтернативним" шляхом.

Зверніть увагу! О 10:40 22 липня окупаційна влада Криму повідомила, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Станом на 11:30 повідомляється, що рух відновили.

Перевезення ускладнено

Вибухи на Кримському мосту 17 липня вкрай ускладнили логістику російської армії. Весь легковий автотранспорт й перевезення малогабаритних вантажів здійснювалося через Кримський міст. Так, окупанти забезпечували певні умови для перевезення військової техніки й пального.

"Тепер через те, що багато транспорту спрямовано на суходільний коридор, то ускладнюється перевезення техніки ворога. Адже все треба забезпечувати через єдиний коридор", – зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Важливо! Зранку 22 липня в селищі Октябрське, що поблизу Сімферополя, спалахнула нафтобаза окупантів.

Що відомо про вибух на Кримському мосту