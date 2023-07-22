Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заметил, после взрыва на мосту в ночь на 17 июля минимизировано сообщение между Крымом и Россией через Керчинский пролив. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Тревога звучит часто
Вероятно, российские захватчики что-то скрывают от людей. На полуострове оккупанты часто объявляют воздушную тревогу.
Вновь приостановлено движение автомобильного транспорта по мосту. Это происходит очень часто и свидетельствует, что повреждения в результате взрывов очень существенные,
– сказал Чубаров.
Сейчас Керченская паромная переправа не работает ночью с 21 до 5 часов. Россияне перевозят на ней только рейсовые автобусы с детьми Несмотря на опасность, оккупанты отправляют детей в лагеря на территорию оккупированного Крыма. А всех остальных заставляют ехать по суходольным коридорам так называемым "альтернативным" путем.
Перевозка усложнена
Взрывы на Крымском мосту 17 июля крайне усложнили логистику российской армии. Весь легковой автотранспорт и перевозка малогабаритных грузов производился через Крымский мост. Таким образом, оккупанты обеспечивали определенные условия для перевозки военной техники и горючего.
"Теперь из-за того, что много транспорта направлено на суходольный коридор, усложняется перевозка техники врага. Ведь все нужно обеспечивать через единый коридор", – отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие". Оккупационные власти заявили об "атаке украинских беспилотников". На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.
- Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что атака на Крымский мост будет иметь дальнейшие последствия для логистики оккупантов на Юге Украины.
- После подрыва Крымского моста вдоль почти всего сухопутного коридора россияне увеличивают количество блокпостов. Оккупанты делают это не для контроля за безопасностью, а чтобы обдирать выезжающих из Крыма людей.