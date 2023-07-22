Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заметил, после взрыва на мосту в ночь на 17 июля минимизировано сообщение между Крымом и Россией через Керчинский пролив. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Тревога звучит часто

Вероятно, российские захватчики что-то скрывают от людей. На полуострове оккупанты часто объявляют воздушную тревогу.

Вновь приостановлено движение автомобильного транспорта по мосту. Это происходит очень часто и свидетельствует, что повреждения в результате взрывов очень существенные,

– сказал Чубаров.

Сейчас Керченская паромная переправа не работает ночью с 21 до 5 часов. Россияне перевозят на ней только рейсовые автобусы с детьми Несмотря на опасность, оккупанты отправляют детей в лагеря на территорию оккупированного Крыма. А всех остальных заставляют ехать по суходольным коридорам так называемым "альтернативным" путем.

Обратите внимание! В 10:40 22 июля оккупационные власти Крыма сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. По состоянию на 11:30 сообщается, что движение было возобновлено.

Перевозка усложнена

Взрывы на Крымском мосту 17 июля крайне усложнили логистику российской армии. Весь легковой автотранспорт и перевозка малогабаритных грузов производился через Крымский мост. Таким образом, оккупанты обеспечивали определенные условия для перевозки военной техники и горючего.

"Теперь из-за того, что много транспорта направлено на суходольный коридор, усложняется перевозка техники врага. Ведь все нужно обеспечивать через единый коридор", – отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Важно! Утром 22 июля в поселке Октябрьское, близ Симферополя, полыхнула нефтебаза оккупантов.

Что известно о взрыве на Крымском мосту