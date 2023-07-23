Росіяни збирають свої манатки й тікають з Криму, поки є така можливість. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Цьогорічний курортний сезон у Криму набагато гірший, ніж попередніх років. Але після "бавовни" на Кримському мосту й півострові, зрозуміло, що тут абсолютний провал", – сказав Чубаров.

Зверніть увагу! Російські загарбники перевозять Керчинською поромною переправою рейсові автобуси з дітьми. Попри небезпеку, окупанти відправляють дітей в табори на територію окупованого Криму. А всіх інших змушують їхати суходільним коридором так званим "альтернативним" шляхом.

Попит впав

За даними окупаційної влади, станом на 13:00 21 липня на виїзді з Криму у бік Росії через міст на черзі було 700 автомобілів. У зворотному напрямку, аби в'їхати на півострів, стояло лише 150 автівок.

Це говорить про пропорції тих, хто терміново виїжджає з Криму,

– додав Чубаров.

Як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу, наразі немає масового зростання на ринку нерухомості, адже впав попиту. Багато росіян хотіли й реалізовували свої плани щодо придбання нерухомості в Криму. Однак після вибухів на окупованому півострові цей попит зменшився.

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