Росіяни збирають свої манатки й тікають з Криму, поки є така можливість. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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"Цьогорічний курортний сезон у Криму набагато гірший, ніж попередніх років. Але після "бавовни" на Кримському мосту й півострові, зрозуміло, що тут абсолютний провал", – сказав Чубаров.
Попит впав
За даними окупаційної влади, станом на 13:00 21 липня на виїзді з Криму у бік Росії через міст на черзі було 700 автомобілів. У зворотному напрямку, аби в'їхати на півострів, стояло лише 150 автівок.
Це говорить про пропорції тих, хто терміново виїжджає з Криму,
– додав Чубаров.
Як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу, наразі немає масового зростання на ринку нерухомості, адже впав попиту. Багато росіян хотіли й реалізовували свої плани щодо придбання нерухомості в Криму. Однак після вибухів на окупованому півострові цей попит зменшився.
Чубаров розповів, як минає курортний сезон в Криму: дивіться відео
Ситуація в Криму: останні новини
- Для російських загарбників ранок 22 липня в окупованому Криму розпочався не з кави. У Сімферополі виникла масштабна пожежа, а в селищі Октябрське – "приліт" по нафтобазі окупантів.
- За даними агентів руху "Атеш", на нафтобазі та аеродромі в Октябрському було кілька успішних "прильотів". Після цього почали детонувати склади з боєкомплектом.
- Окупаційна влада Криму звинуватив в усьому Україну. Аксьонов заявив, що "ворог використав БпЛА для нальотів на інфраструктурні об'єкти" у Красногвардійському районі.